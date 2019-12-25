Грузооборот на петербургских ж/д станциях вырос в августе

По сравнению с августом прошлого года этот показатель увеличился на 0,6%.

В августе 2026 года на железнодорожных станциях Петербурга было погружено 576,6 тысячи тонн грузов. По сравнению с августом прошлого года этот показатель увеличился на 0,6%, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Положительная динамика зафиксирована сразу по нескольким направлениям. Наиболее заметный прирост показала погрузка продовольственных товаров – плюс 25,4% (до 56,7 тыс. тонн). Также выросли поставки химикатов и соды (+6%), продуктов перемола (+12,3%), строительных грузов (+7%) и черных металлов (+13%). Отдельно отмечается резкий скачок в сегменте лома черных металлов: объем погрузки вырос более чем вдвое и составил 27 тысяч тонн против 10,8 тысячи годом ранее.

Однако общая картина за восемь месяцев выглядит иначе. С января по август 2026 года суммарная погрузка на станциях Северной столицы составила 3,9 миллиона тонн, что на 12,2% ниже аналогичного периода 2025 года. Эксперты ОЖД связывают это со структурными изменениями в экономике региона и логистике.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток на Рыбацком вырос на 45% после переноса электричек.

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