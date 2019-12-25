Синоптики рассказали, когда в Петербург придут первые заморозки

Пока минусовых показателей не было.

Эта осень в Петербурге началась с дождей, но уже к середине сентября город подошел к первым заморозкам. Ночью 15 сентября в центре температура резко упала до +6,6 градуса, пишет Neva.Today.

Пока минусовых показателей не было. В Ленинградской области заморозки ударили в ночь на 16 сентября. В Северной столице похолодание наступает постепенно из-за влияния Балтийского моря. Ориентироваться стоит на конец сентября.

В первой половине месяца среднесуточная температура превысила норму на 0,5 градуса, а осадков выпало 138% от нормы. Пик тепла пришелся на 9 сентября, когда воздух прогрелся до +23 градусов.

Ранее на Piter.TV: первая половина сентября в Петербурге выдалась теплой и дождливой.

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