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В Петербурге ожидаются дожди 17 сентября
Сегодня, 8:15
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В Петербурге ожидаются дожди 17 сентября

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Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов.

Утром через Северную столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Вслед за ним город окажется под воздействием тыловой части североатлантического циклона, центр которого сместится на север Скандинавии. Синоптическая ситуация обусловит переменную облачность с осадками в виде дождя. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. На территории Ленинградской области воздух прогреется до +13…+18 градусов, что соответствует сезонной норме для этого времени года. 

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным – около 752 мм рт. ст., его колебания будут незначительными.

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Фото: Piter.TV 

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Погода, Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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