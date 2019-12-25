В Петербурге ожидаются дожди 17 сентября

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов.

Утром через Северную столицу пройдет холодный атмосферный фронт. Вслед за ним город окажется под воздействием тыловой части североатлантического циклона, центр которого сместится на север Скандинавии. Синоптическая ситуация обусловит переменную облачность с осадками в виде дождя. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов. На территории Ленинградской области воздух прогреется до +13…+18 градусов, что соответствует сезонной норме для этого времени года.

Ветер будет дуть с юго-западного направления со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление останется пониженным – около 752 мм рт. ст., его колебания будут незначительными.

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Фото: Piter.TV