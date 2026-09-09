Нижегородский инфекционист рассказал, почему в начале осени увеличивается количество заболевших

Специалист призвал не поддаваться панике.

Рост заболеваемости ОРВИ среди взрослых и детей в начале осени является ежегодной сезонной закономерностью, а не следствием появления нового штамма. Об этом NewsNN рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов.

По словам инфекциониста, с началом нового учебного года и окончанием отпусков, начинаются увеличиваться контакты между людьми, что и ведет к увеличению числа заболевших.

Люди приехали из разных регионов, где циркулируют различные вирусы. Это повторяется каждый год, и мы неизменно говорим, что такого пика, как в ноябре–декабре или феврале–марте, не будет. Однако традиционные осенне-зимние и зимние подъемы заболеваемости неизбежны. Виктор Краснов, инфекционист

Краснов призвал не поддаваться панике, но соблюдать стандартные меры профилактики: при первых симптомах заболевания оставаться дома, использовать маски в общественных местах, а также сделать прививку от гриппа до наступления холодов.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)