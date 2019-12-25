Чай с лимоном и имбирём при простуде: кому опасно принимать такой напиток?

Имбирный чай категорически не рекомендуется людям с аллергией.

При первых признаках ОРВИ многие россияне начинают заваривать чай с лимоном и имбирем, чтобы "прогреть" организм. Гастроэнтеролог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова в беседе с 360.ru объяснила, когда такой напиток нужно пить с осторожностью.

Людям с аллергией на лимон и имбирь нужно серьезно относится к этому напитку, такую же рекомендацию медик дала пациентам с проблемами свертываемости крови.

По словам Разареновой, концентрированные дозы имбиря и различные варианты имбирных настоев лучше не использовать без согласования с врачом тем пациентам, кто принимает антикоагулянты или антиагреганты, особенно при склонности к кровотечениям. Также такой чай стоит аккуратно пить тем, у кого есть хронические проблемы с пищеварением.

С осторожностью я бы рекомендовала относиться к такому напитку при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), когда у человека есть выраженная изжога, гастрит и язвенная болезнь в фазе обострения. И лимон, и имбирь при этих заболеваниях могут усиливать дискомфорт, жжение, боль, отрыжку и другие неприятные симптомы. Александра Разаренова, гастроэнтеролог

Специалист отметила, что если у человека есть камни или билиарный сладж, то в этих ситуациях имбирно-лимонный чай не рекомендован в больших количествах. Она напомнила, что чай с имбирем и лимоном не лечит ОРВИ. Однако теплый напиток помогает поддерживать питьевой режим, что важно при простуде.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)