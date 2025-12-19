Подозреваемый в похищении ребенка в Петербурге отказался от показаний

Мужчина задержанный по делу о пропаже мальчика сослался на Конституцию.

Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика Паши Тифитулина в Санкт-Петербурге отказался давать показания. Мужчина воспользовался правом, предусмотренным статьей 51 Конституции Российской Федерации, и не стал свидетельствовать против себя.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый был ранее задержан на территории Псковской области. В настоящее время следственные органы продолжают работу с задержанным и рекомендуют ему сообщить сведения о местонахождении пропавшего ребенка. Данных, позволяющих установить, где находится мальчик, пока не получено. Сообщается, что задержанный ранее работал на строительных объектах. Он уже привлекался к уголовной ответственности за нападение на сотрудника правоохранительных органов. Также известно, что у него есть десятилетняя дочь.

Девятилетний Паша Тифитулин пропал днем 30 января. Ребенок вышел гулять и сообщил родителям, что планирует зайти в магазин "Лента" на Таллинском шоссе. После этого он перестал выходить на связь. В момент исчезновения мальчик был одет в черную зимнюю куртку с красными вставками, черную шапку, бежевый шарф в черную клетку и темно-синие брюки с камуфляжными элементами на коленях. Рост ребенка составляет около 122–124 сантиметров, телосложение худощавое.

К поискам мальчика с 31 января были привлечены силы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". В мероприятиях участвовали 249 волонтеров, использовались беспилотные летательные аппараты, работали 37 автомобильных патрулей, а также многочисленные пешие группы. Поисковые мероприятия продолжаются.

Фото: Piter.TV