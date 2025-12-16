Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве подростка в Пушкине

Они останутся под арестом до 19 июля. Следствие не исключает наличие возможных соучастников.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей несовершеннолетним фигурантам дела об убийстве 17-летнего подростка, тело которого нашли в марте возле станции Кондакопшино. Под следствием находятся девушка Вика и молодой человек Николай. Теперь обвиняемые останутся под арестом как минимум до 19 июля 2026 года.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, заседания прошли без участия подростков, поскольку они находятся на психиатрической экспертизе. В ходе слушания следствие представило новые данные: по версии правоохранителей, одна из обвиняемых после преступления удаляла переписки со своего телефона и телефона погибшего.

Следствие также не исключает наличие у второго обвиняемого возможных соучастников. Напомним, расчленённое тело 17-летнего жителя Пушкина обнаружили 19 марта в лесу неподалёку от станции Кондакопшино. Следствие считает, что преступление было заранее спланировано. Предварительно, Вика попросила своего друга Николая расправиться с её бывшим по имени Петр. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные участники преступления.

Ранее мы сообщили, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ей предъявили обвинение. Сейчас блогерша находится под домашним арестом.

Фото: Magnific