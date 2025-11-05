Обвиняемому в убийстве ребенка в Петербурге грозит пожизненный срок

В январе тело школьника нашли в водоеме в Ломоносовском районе.

Суд может приговорить обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге Петра Жилкина к пожизненному заключению. Об этом сообщил РИА Новости руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Юрий Яшков.

Он отметил, что по совокупности предъявленных обвинений Жилкину грозит пожизненное лишение свободы. Яшков отметил, что на этом будет настаивать сторона обвинения в ходе судебного заседания.

В конце января девятилетний мальчик бесследно исчез в Красносельском районе. Выяснилось, что ребенок сел в машину к незнакомцу и больше его никто не видел. Мужчину, с которым общался пропавший, задержали 2 февраля.

Петербуржцу предъявили обвинение за убийство малолетнего и насильственные действия сексуального характера. Он указал следователям место захоронения и признался, что задушил мальчика.

Фото: Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга