Областной фестиваль "Корюшка идет!" состоится в Новой Ладоге

В Ленобласти пройдет традиционное празднование корюшковой путины.

Областной фестиваль "Корюшка идет! пройдет в Новой Ладоге с 14 по 16 мая. Благодаря поддержке губернатора области Александра Дрозденко место проведения осталось прежним, несмотря на запланированные ранее ремонтные работы - с просьбой перенести дату начала работ к губернатору обратились местные жители. Организаторы мероприятия утверждают, что подготовка к благоустройству города не помешает гастрономическому празднику.

В программе заявлены соревнования рыболовов, кулинарные мастер-классы, ярмарка ремесел, мотошоу, аллея художников и музыкальные выступления. Любители рыбных деликатесов смогут выбрать угощения из широкого ассортимента жареной, вяленой, копченой и вареной рыбы. Вопреки названию, рыбная продукция будет изготовлена не только из корюшки, но и ряпушки, щуки, карпа, леща, форели, осетра и сома. Вечером 15 мая гости фестиваля "Корюшка идет!" смогут полюбоваться фейерверком.

Советами о том, как правильно выбирать корюшку, поделились эксперты.