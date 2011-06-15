Эксперт рассказал, как выбрать корюшку

Горожане боятся, что продавцы могут торговать "неправильной рыбой".

Во многих районах города начали продавать любимую рыбу петербуржцев – корюшку. Специалисты предполагают, что желающие могут приобрести не совсем то, что планируют.

Сезон корюшки еще не начался, и это является главной проблемой. По словам заместителя рыболовецкого колхоза "Лигово" Дмитрия Бондарюка, рыба пришла поздно из-за заморозков. Отмечается, что Ладожское озеро и Финский залив еще не успели прогреться.

Корюшка на прилавках на сегодняшний день делится на три категории: свежая, мороженая и аргентинская. сообщил Бондарюк

Чаще всего можно встретить аргентинскую, из-за заморозки она имеет темное и жесткое мясо. Для определения качества, нужно посмотреть рыбе в глаза: хрусталик корюшки бывает мутным и белесым. Также нужно обратить внимание на жабры: они должны быть ярко красного цвета и плотно закрыты, а на чешуе не должно быть слизи.

Как приготовить корюшку: рецепты от Александра Бельковича с фото.

Фото: da-fish.ru