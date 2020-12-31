Как приготовить корюшку: рецепты от Александра Бельковича с фото

В Петербурге стартовал сезон корюшки. По традиции эту рыбу просто жарят, обваляв в муке, и едят без каких-либо соусов и гарниров. Журналисты издания Piter.TV вместе с шеф-поваром и ведущим программы "ПроСТО кухня" на СТС Александром Бельковичем решили разнообразить рацион петербуржцев и подготовили для вас два простых и необычных рецепта приготовления корюшки. Эти блюда смогут украсить любой стол.

Корюшка рецепты

КОПЧЕНАЯ КОРЮШКА И САЛАТ

Ингредиенты:

Корюшка 16 шт. (800 г)

Щепка ольховая – горсть

Соль по вкусу

Салат:

Цукини 1 шт.

Кабачок 1шт.

Огурец длинноплодный 1шт.

Апельсин 1 шт.

Половина грейпфрута

Лимон 1 шт.

Мята 2 веточки

Соль/перец по вкусу

Масло оливковое Экстра Верджен 50мл

Приготовление:

Чистим корюшку: разрезаем ей брюшко, вычищаем кишки, вынимаем икру (не выбрасываем).

Темную часть внутри рыбы хорошо промываем водой, чтобы она не горчила. Затем закладываем икру обратно в брюшко.

Чугунок ставим на плиту, засыпаем ольховые опилки.

Берем два слоя фольги и загибаем края в соответствии с дном нашей формы. Сверху кладем пергамент. Небольшим количеством растительного масла смазываем пергаментную бумагу. Подсаливаем рыбу с двух сторон и выкладываем на фольгу с пергаментом.

Когда чугунок нагрелся, и опилки начали пахнуть, поджигаем их (зажигалкой, спичками, горелкой). Опилкам надо прогореть, должен идти дым. Когда опилки достаточно прогорелись, и образовалось много дыма (но огонь еще не потух), кладем рыбу, накрываем плотно крышкой и не открываем ее до того момента, пока рыба полностью не приготовится – это 25 минут.

Салат:

Нарезаем слайсы огурца и молодых плодов цукини и кабачка прямо с кожурой.

Очищаем апельсин: срезаем края апльсина с противоположных друг другу сторон так, чтобы апельсин устойчиво стоял. Ставим на доску, срезаем ножом кожуру. Затем прорезаем апельсин пополам и разделяем на сегменты, отделяя их перепонок.

Из оставшихся перепонок выжимаем апельсиновый сок прямо в салат – будет отличная заправка.

Таким же образом чистим грейпфрут и лимон, а из остатков также выжимаем сок в салат.

Все овощи и фрукты смешиваем в одной миске. Шинкуем мяту, добавляем в салат. Солим, перчим.

Заправляем оливковым маслом Экстра Верджен. Перемешиваем.

Сервировка:

Выкладываем рыбу на тарелку. Подавать рыбу вместе с салатом.

КОРЮШКА С ОВОЩАМИ

Ингредиенты:

Корюшка 16 шт. (800 г)

Ржаная мука 150 г

Яйца 4 шт.

Корень сельдерея 1 шт.

Репа 2 шт.

Морковь мелкая 4 шт.

Лук красный 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Зеленый лук 3 стебля

Растительное масло 100 мл

Бальзамический уксус 20 мл

Морская соль 500 г

Приготовление:

Корень сельдерея, репу и морковь промыть с помощью щетки, от кожуры не очищать.

Овощи порубить крупно: сельдерей на 4 части, репу пополам. Мелкую морковь не разрезать.

Белки отделить от желтков. Белки подсолить и взбить их до мягких пик.

На противень насыпать морскую соль так, чтобы она полностью покрыла дно.

Овощи окунуть в белок и выложить на противень.

Противень отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час.

Луковая сальса:

Три вида лука: красный, репчатый и зеленый мелко нарезать и выложить в одну миску.

Добавить к луку бальзамические уксус, 15 мл растительного масла и перемешать все ингредиенты.

В соус добавить по 2 щепотки соли и сахара. Все перемешать.

Корюшка:

Корюшку очистить от внутренностей, хвост и голову оставить.

Ржаную муку смешать с солью и перцем, а затем перемешать.

На сковороду налить растительное масло и разогреть его.

Корюшку обвалять в муке и обжарить ее с каждой стороны по 2 минуты.

Сервировка:

На доску выложить жаренную корюшку и запеченные овощи.

Фото: пресс-служба СТС, ВКонтакте / Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРО100 КУХНЯ