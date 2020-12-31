Как приготовить корюшку: рецепты от Александра Бельковича с фото

Корюшка рецепты
КОПЧЕНАЯ КОРЮШКА И САЛАТ
Ингредиенты:
Корюшка 16 шт. (800 г)
Щепка ольховая – горсть
Соль по вкусу
Салат:
Цукини 1 шт.
Кабачок 1шт.
Огурец длинноплодный 1шт.
Апельсин 1 шт.
Половина грейпфрута
Лимон 1 шт.
Мята 2 веточки
Соль/перец по вкусу
Масло оливковое Экстра Верджен 50мл
Приготовление:
Чистим корюшку: разрезаем ей брюшко, вычищаем кишки, вынимаем икру (не выбрасываем).
Темную часть внутри рыбы хорошо промываем водой, чтобы она не горчила. Затем закладываем икру обратно в брюшко.
Чугунок ставим на плиту, засыпаем ольховые опилки.
Берем два слоя фольги и загибаем края в соответствии с дном нашей формы. Сверху кладем пергамент. Небольшим количеством растительного масла смазываем пергаментную бумагу. Подсаливаем рыбу с двух сторон и выкладываем на фольгу с пергаментом.
Когда чугунок нагрелся, и опилки начали пахнуть, поджигаем их (зажигалкой, спичками, горелкой). Опилкам надо прогореть, должен идти дым. Когда опилки достаточно прогорелись, и образовалось много дыма (но огонь еще не потух), кладем рыбу, накрываем плотно крышкой и не открываем ее до того момента, пока рыба полностью не приготовится – это 25 минут.
Салат:
Нарезаем слайсы огурца и молодых плодов цукини и кабачка прямо с кожурой.
Очищаем апельсин: срезаем края апльсина с противоположных друг другу сторон так, чтобы апельсин устойчиво стоял. Ставим на доску, срезаем ножом кожуру. Затем прорезаем апельсин пополам и разделяем на сегменты, отделяя их перепонок.
Из оставшихся перепонок выжимаем апельсиновый сок прямо в салат – будет отличная заправка.
Таким же образом чистим грейпфрут и лимон, а из остатков также выжимаем сок в салат.
Все овощи и фрукты смешиваем в одной миске. Шинкуем мяту, добавляем в салат. Солим, перчим.
Заправляем оливковым маслом Экстра Верджен. Перемешиваем.
Сервировка:
Выкладываем рыбу на тарелку. Подавать рыбу вместе с салатом.
КОРЮШКА С ОВОЩАМИ
Ингредиенты:
Корюшка 16 шт. (800 г)
Ржаная мука 150 г
Яйца 4 шт.
Корень сельдерея 1 шт.
Репа 2 шт.
Морковь мелкая 4 шт.
Лук красный 1 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Зеленый лук 3 стебля
Растительное масло 100 мл
Бальзамический уксус 20 мл
Морская соль 500 г
Приготовление:
Корень сельдерея, репу и морковь промыть с помощью щетки, от кожуры не очищать.
Овощи порубить крупно: сельдерей на 4 части, репу пополам. Мелкую морковь не разрезать.
Белки отделить от желтков. Белки подсолить и взбить их до мягких пик.
На противень насыпать морскую соль так, чтобы она полностью покрыла дно.
Овощи окунуть в белок и выложить на противень.
Противень отправить в разогретую до 160 градусов духовку на 1 час.
Луковая сальса:
Три вида лука: красный, репчатый и зеленый мелко нарезать и выложить в одну миску.
Добавить к луку бальзамические уксус, 15 мл растительного масла и перемешать все ингредиенты.
В соус добавить по 2 щепотки соли и сахара. Все перемешать.
Корюшка:
Корюшку очистить от внутренностей, хвост и голову оставить.
Ржаную муку смешать с солью и перцем, а затем перемешать.
На сковороду налить растительное масло и разогреть его.
Корюшку обвалять в муке и обжарить ее с каждой стороны по 2 минуты.
Сервировка:
На доску выложить жаренную корюшку и запеченные овощи.
Фото: пресс-служба СТС, ВКонтакте / Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРО100 КУХНЯ
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