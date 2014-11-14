  1. Главная
Петербургские хоккеисты завоевали Суперкубок Студенческой лиги
Сегодня, 15:46
В рамках турнира состоялись три матча.

Петербургские спортсмены завоевали Суперкубок Студенческой хоккейной лиги. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 18 сентября. 

За первый в истории Суперкубок СХЛ боролись ХК "Черные Медведи-Политех" и ХК "Запад России" из Калининграда. В рамках турнира состоялись три матча, и в решающей игре хоккеисты из Северной столицы одержали победу. 

Ранее на Piter.TV: петербургские спортсмены покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках. Пара Максим Седаков и Галина Рыжкова взяла два "золота" в произвольной и европейской программах. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: спорт, студенчество, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

