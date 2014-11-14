Петербургские хоккеисты завоевали Суперкубок Студенческой лиги

В рамках турнира состоялись три матча.

Петербургские спортсмены завоевали Суперкубок Студенческой хоккейной лиги. Об этом рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский 18 сентября.

За первый в истории Суперкубок СХЛ боролись ХК "Черные Медведи-Политех" и ХК "Запад России" из Калининграда. В рамках турнира состоялись три матча, и в решающей игре хоккеисты из Северной столицы одержали победу.

