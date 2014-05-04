Чемпион мира по боксу Всеволод Шумков рассказал о том, как завоевал золотую медаль

Два года назад на мировом первенстве в Ташкенте Всеволод завоевал бронзу, признавшись, что тогда ему не хватало мотивации.

Всеволод Шумков и Илья Попов вписали свои имена в историю, став первыми представителями Петербурга, завоевавшими титул чемпионов мира по боксу. Шумков поделился с "Петербургским дненвником" подробностями о своем пути к золотой медали и объяснил инцидент с укусом противника в финале турнира.

Подготовка к мировому первенству выдалась непростая, вспоминает Шумков. Изначально турнир планировалось провести летом, но потом сроки перенесли на декабрь. Чтобы подойти к соревнованию в оптимальной форме, он интенсивно тренировался и готовился достичь наилучшего физического состояния.

Чемпионат проходил в необычных условиях – на открытом теннисном стадионе в Дубае. Впрочем, как утверждает сам Всеволод, обстановка не вызвала дискомфорта. Перед турниром команда прибыла в Эмираты за девять дней до старта, чтобы успеть акклиматизироваться. Бойцы выступали дважды в день, утренняя сессия начиналась в 17:00, а вечерняя – в 21:00. Хотя на улице стояла жара, спортсмены отмечали, что днём воздух становился прохладнее.

Отвечая на критику, прозвучавшую в адрес турнира из-за отказа ряда западных сборных, Шумков выразил убеждённость, что IBA останется ведущей организацией мирового бокса. По его мнению, отказ американских и европейских команд – политический шаг, никак не связанный со спортом. В турнире участвовали более сотни стран, и уровень соперников был высок, включая атлетов из африканских стран, имевших богатый опыт выступлений на международном уровне.

Два года назад на мировом первенстве в Ташкенте Всеволод завоевал бронзу, признавшись, что тогда ему не хватало мотивации. На этот раз его целью была исключительно золотая медаль, и он испытывал удовлетворение от того, что смог реализовать задуманное.

Во время финального боя против узбекистанца Абдумалика Халокова, победителя Олимпийских игр в Париже, Шумков неожиданно прибег к тактическому приёму, привлекшему широкое внимание прессы. В разгар напряжённой схватки он слегка прикусил ухо оппоненту. Впоследствии Всеволод пояснил, что сделал это инстинктивно, отреагировав на провокации соперника, неоднократно пытавшегося спровоцировать клинчи и мешавшего вести честный бой. Он уверял, что намеренно нанести травму не собирался, иначе Халоков наверняка подал бы жалобу рефери.

Это событие напомнило знаменитый случай с Майклом Тайсоном, откусившим кусочек уха Эвандера Холифилда. Однако Шумков подчеркивает разницу между этими ситуациями, утверждая, что никакого желания травмировать противника у него не было.

Победителей чемпионата чествовали в Москве, однако Всеволод признался, что ощущает не столько чувство героизма, сколько гордость за достижение, став первым представителем родного города, покорившим вершину мирового бокса. Между тем расслабляться некогда – впереди очередные цели и тренировки.

В будущем Шумков планирует сосредоточиться на выступлении на Олимпийских играх. Однако предупреждает, что не намерен соревноваться под нейтральным флагом, а только под знаменем России. Если попасть на Олимпиаду не удастся, Всеволод рассматривает переход в профессиональный бокс, где уже провёл три боя и чувствует готовность сражаться в боях, состоящих из 10–12 раундов.

Фото: предоставлено Федерацией бокса Санкт-Петербурга