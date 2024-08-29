Посольство: моряки с российских судов умерли в КНР по естественным причинам

Дипломаты продолжают следить за заявлениями от местных правоохранительных органов.

Смерть трех российских моряков в китайской провинции Хэбэй, по предварительным выводам со стороны местных правоохранительных органов, наступила по естественным причинам и не носила криминального характера. Соответствующими данными со СМИ поделились представители российского посольства в КНР. В официальном заявлении говорится о том, что дипломатические представители были уведомлены о том, что в июле-августе зафиксированы три смерти наших соотечественников, являющихся членами экипажей на двух кораблях. По запросу Следственного комитета России дипломаты организовывают репатриацию тел моряков в Россию для проведения судебно-медицинской экспертизы с целью установить причины смерти. Сотрудники консульского отдела на данный момент поддерживают связь с родственниками умерших, представителями компании-судовладельца, российскими и китайскими правоохранительными органами.

Ранее исполняющий обязанности председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов заметил в комментарии для информационного агентства "ТАСС", что тела трех умерших в Китае российских моряков доставят домой.

Тела двух погибших в Китае российских моряков вернут на родину.

Фото: pxhere.com