Павел Глазков объяснил, как волки-одиночки ищут себе стаю в лесах под Петербургом

Одиночки уже активно метят территорию перед сезоном образования стай.

Биолог и автор канала "Каждой твари по паре" Павел Глазков опубликовал уникальные кадры взрослого волка, снятые в светлое время суток в пригороде Санкт-Петербурга. Наблюдение за хищником позволило специалисту сделать выводы о начале важного сезонного периода в жизни этих животных.

Судя по размеру, это взрослый самец. Зверь постоянно обнюхивает территорию, ведь запахи в жизни волков играют крайне важную роль. Количество обонятельных рецепторов у волка превышает человеческое примерно в 40 раз. Павел Глазков, биолог и автор канала "Каждой твари по паре"

Биолог поясняет, что в середине октября у волков начинается период образования стай для совместной зимовки. Для поиска себе подобных серые по ночам начнут выть, ведь по голосу можно распознать соплеменника за многие километры. На кадрах заметно, что у хищника началась сезонная линька — полностью сменился шерстный покров на хвосте, где расположена так называемая "фиалковая железа". Этот орган позволяет животным определять пол, здоровье и репродуктивный статус сородичей по запаху, что имеет критическое значение для формирования стай и выживания в дикой природе.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре"