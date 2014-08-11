Северное сияние озарило небо под Петербургом в ночь на 12 октября

Яркое свечение, заметное даже в городе, запечатлели жители на Камышовой улице и фотографы на Ладожском озере.

Уникальное для широт Северной столицы природное явление — северное сияние — наблюдали в ночь с 11 на 12 октября жители Петербурга и Ленинградской области. Многочисленные фотографии и видео атмосферного свечения появились в социальных сетях и пабликах охотников за авророй.

Наиболее ярко и зрелищно явление проявилось над акваторией Ладожского озера. Как рассказала свидетельница события Катя Стрельникова, условия для наблюдений были идеальными.

Кто-то вытащил лавку из заброшенного детского лагеря прямо на берег, вода в озере ушла далеко от берега, обнажив дно и оставив живописные лужи. Невероятно ярко сияло небо, луна не смогла помешать насладиться зрелищем. Погода пока теплая, было почти безветренно. Катя Стрельникова, фотограф и охотник за авророй

Жители домов на Камышовой улице в Санкт-Петербурге также смогли стать свидетелями редкого зрелища, несмотря на городскую засветку. Это уже не первое появление северного сияния в регионе в этом сезоне. Аналогичное явление фиксировали в Выборгском районе Ленобласти в ночь на 23 сентября, а также в Тверской и Новгородской областях. Ученые связывают повышенную активность полярных сияний в средних широтах с периодами высокой солнечной активности.

Видео и фото: Telegram / "АстроФотоБолото. Атмосферное" / Катя Стрельникова