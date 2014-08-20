На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю

Ученые рассказали об ухудшении геомагнитной обстановки на четыре-шесть суток.

Магнитная буря началась на Земле из-за воздействия корональной дыры на Солнце. В настоящее время данного явление стало самым сильным за последние три месяца. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что говорят о событии, приближенного к уровню G3. Оно регистрируется при условиях заметного роста скорости солнечного ветра, произошедшего в результате попадания нашей планеты в зону действия крупной корональной дыры. Ее границу Земля пересекла в районе полуночи вчера.

Сила бури стала неожиданной и в настоящий момент заметно превосходит расчеты. Все агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1. Исходя из мировых каталогов, последний раз событие сравнимой и большей интенсивности происходило 1-2 июня этого года, то есть более 3 месяцев назад. эксперты

Ученые пояснили, что согласно произведенным расчетам, общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки составит не менее чем четыре-шесть суток. Однако нельзя говорить о том, что на протяжении всего этого времени на Земле будут регистрироваться магнитные бури, так как воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков. Они длятся несколько часов. Между ними происходит нормализация обстановки. При этом сколь либо объективная математической оценки хода текущей бури нет. В качестве базовой ветви сценария экспертами рассматривается вариант о том, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие 6-9 часов.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)