Ученые рассказали, когда магнитная буря на Земле достигнет пика

Точный геомагнитный прогноз пока дать нельзя, потому что современные модели формируются за два дня до события.

Пик геомагнитных возмущений от новой корональной дыры, образовавшейся на Солнце, ожидается в период с 14 по 16 сентября. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Эксперты уточнили, что в общей сложности такие природные явления могут продлиться до шести дней.

Неблагоприятные сценарии прохождения с выходом на высокие уровни геомагнитных возмущений рассматриваются в данный момент как более вероятные. В ближайшие 1-2 дня возможны быстрые изменения геомагнитных прогнозов в связи с постоянным поступлением новой информации и уточнением расчетов. эксперты

В текущий момент крупная корональная дыра сейчас формирует широкий поток быстрого солнечного ветра. В возмущенную область межпланетного пространства наша планета войдет в ночь на 14 сентября. Далее скорость ветра начнёт быстро увеличиваться и выйдет на пиковые показания. Речь идет об около 700 километров в секунду ко вторнику следующей недели.

На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря.

Фото и видео: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)