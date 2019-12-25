На Землю обрушилась неожиданная магнитная буря

Ученые не знают, какая причина на планете вызвала стихийное природное явление.

Ночью на Землю вопреки прогнозам обрушилась магнитная буря.Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты заметили, что пока что не могут объяснить, что произошло именно на планете или около нее, вызвавшее такую бурную реакцию магнитного поля. Графики распространения солнечного ветра ранее не показывали, что к Земле утром приближались облака плазмы, которые могли бы вызвать подобные геомагнитные возмущения.

Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые еще накануне были полностью окрашены в зеленые цвета. эксперты

Ученые пояснили, что единственным объяснением произошедшего является формирование так называемой необычно крупной суббури. Речь идет оо таком природном явлении, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин за счет происходящих в ней внутренних процессов.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)