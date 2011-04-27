Астероид размером с челябинский метеорит пролетел внутри лунной орбиты

Сейчас небесное тело постепенно удаляется от орбиты естественного спутника Земли.

Астероид 2025 QD8, сопоставимый по размеру с челябинским метеоритом, прошел внутри лунной орбиты, сблизившись с нашей планетой около 18 часов вечера по московскому времени. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН через официальный Telegram-канал. Известно, что размер небесного тела составил 22 метра. Космический камень впервые был замечен учеными около двух с половиной недель назад, 18 августа 2025 года.

Специалисты установили, что объект относится к группе Аполлонов. Речь идет об околоземных астероидах, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны. При прохождении минимальной точки траектории небесное тело разминулось с планетой на расстоянии около 0,6 дистанции до естественного спутника, что составляет чуть более 200 тысяч километров. Эксперты уверены, что астероид не представлял угрозы. Сейчас он все еще находится внутри лунной орбиты, однако постепенно удаляется от нее.

На Земле началась планетарная магнитная буря.

Фото и видео: Telegram / Институт космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН