На Земле началась планетарная магнитная буря

Геомагнитная буря пока развивается по "мягкому сценарию"

В настоящее время на Земле продолжается геомагнитная буря, начавшаяся 1 сентября около полуночи по московскому времени после ожидавшегося прихода выброса солнечной плазмы. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований при Российской академии наук (ИКИ РАН) через официальный Telegram-канал. Специалисты уточнили свой прогноз. Пока что говорится о том, что природное событие с небольшими перерывами продлится не менее суток, то есть весь сегодняшний день, а также с большой вероятностью, часть среды, 3 сентября, по московскому времени.

На данный момент геомагнитная ситуация развивается по мягкому сценарию, чему способствует так называемая положительная ориентация межпланетного магнитного поля, сдерживающая развитие как магнитных бурь, так и северных сияний. эксперты

В середине дня знак магнитного поля должен переключиться. Далее, в отсутствие сдерживающих факторов, геомагнитный шторм выйдет на "заявленный" астрономами уровень G3. В ночное время суток на территории северо-западных районов страны в некоторых случаях очевидцам удалось успеть поймать "хвост" зоны полярных сияний. Из-за позднего ночного прихода солнечного вещества основная ее часть успела сместиться в направлении скандинавского региона и далее отправилась в сторону Канады.

Фото: Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)