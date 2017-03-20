В Росприроднадзоре по СЗФО предупредили о начале гона у кабанов

В этот период самцы становятся более активными и могут быть агрессивными.

В Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу предупредили о том, что у кабанов начался гон. Продлится он до конца декабря.

В этот период самцы становятся более активными и могут быть агрессивными, а также чаще выходят на открытые пространства.

При встрече с животными необходимо проявлять предельную осторожность. Кабан может развивать скорость до 40 км/ч, а клыками нанести серьезные раны. Животные плохо видят и в основном передвигаются на слух. Для предотвращения встречи с животными при посещении лесного массива следует издавать какие-то звуки. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

При встрече с кабаном следует удалиться на безопасное расстояние, используя укрытия и не поворачиваясь к зверю спиной. Не делайте резких движений, не кричите и не бросайте в животное палки, камни и другие предметы.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)