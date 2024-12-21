В Сестрорецк прилетел большой баклан

У взрослых особей оперение черное, с фиолетово-зеленым отливом.

Биолог Павел Глазков заснял в Сестрорецке большого баклана, отдыхающего после рыбалки. Об этом специалист рассказал в своем tg-канале 6 ноября.

Отмечается, что у взрослых особей оперение черное, с фиолетово-зеленым отливом. Глаза у птицы изумрудного цвета.

Нередко бакланами в народе называют крупных чаек. На самом же деле видно, насколько наш герой не похож на чайку. В отличие от большинства водоплавающих птиц, у баклана не развита копчиковая железа, поэтому его оперение не имеет специальной смазки и быстро намокает. Павел Глазков, биолог

Чтобы высушить перья, баклан разводит крылья в стороны. В такой позе он похож на геральдического орла.

В Ленобласти бакланы начали гнездиться на островах Финского залива примерно 30 лет назад. В последние годы в регионе продолжают свой род свыше 10 тыс. пар. К концу лета численность увеличивается до 50 тыс. пар.

Ранее на Piter.TV: в Нижне-Свирском заповеднике в фотоловушку попался проворный хищник.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре