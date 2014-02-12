В Нижне-Свирском заповеднике в фотоловушку попался проворный хищник

Американская норка продемонстрировала умение плавать и охотиться.

В Нижне-Свирском государственном природном заповеднике запечатлели на видео американскую норку — проворного хищника, чья жизнь тесно связана с водной средой. Кадры с животным опубликовал в своем Telegram-канале "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков.

На видео норка демонстрирует прекрасные адаптации к водной среде: зверек одинаково уверенно чувствует себя как на суше, так и в воде. Особенностью вида является активный образ жизни в зимний период — животное не впадает в спячку, а делает запасы пищи в специальных норах.

В своих убежищах норка создает продовольственные склады, куда запасает лягушек, рыбу, мелких грызунов и даже птиц". Павел Глазков, биолог и автор канала "Каждой твари по паре"

Американская норка была интродуцирована в России в XX веке и успешно адаптировалась в природных экосистемах Ленинградской области. Съемки в дикой природе позволяют ученым лучше изучить поведение и экологию этого хищника, играющего важную роль в биологическом разнообразии региона.

Видео: Telegram / "Каждой твари по паре"