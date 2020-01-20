Ленинградский зоопарк призвал посетителей не кормить животных незаконной капустой

Нарушители пытаются просовывать через барьеры капусту и другие продукты, что может привести к гибели по

Ленинградский зоопарк обратился к посетителям с призывом прекратить несанкционированное кормление животных. Как сообщает пресс-служба учреждения, участились случаи, когда люди перекидывают через барьеры и просовывают через сетку продукты неизвестного происхождения.

Большинство приносят еду с собой специально, пряча в сумках и рюкзаках. Стоит сотруднику зоопарка заметить нарушителя, этот человек тут же скрывает пакет с едой. Лишний кусочек, непривычный корм, неподходящее сочетание, и животное может серьёзно пострадать вплоть до летального исхода. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Недавно была зафиксирована ситуация, когда женщина с ребенком пыталась накормить японских макаков листьями белокочанной капусты через двухметровый барьер. При появлении охраны посетители быстро спрятали запрещенные продукты. Специалисты зоопарка предупреждают: любой неизвестный продукт может нанести вред животным, потому что рацион питомцев строго сбалансирован ветеринарами. Корма проходят сертификацию и контроль качества

Правила посещения, запрещающие кормление животных, размещены на главном входе и официальном сайте зоопарка. Покупая билет, посетители автоматически соглашаются с этими правилами и обязаны их соблюдать.

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк