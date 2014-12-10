Кабаны вновь заглянули в Зеленогорский питомник

"Преступники" действуют быстро: молодые посадки вырываются из земли с огромной скоростью.

В Зеленогорском питомнике снова встретили стадо кабанов. "Преступники" действуют быстро: молодые посадки вырываются из земли с огромной скоростью, рассказали в комитете по благоустройству Петербурга 2 декабря.

После нашествия от идеально выстроенных рядов сеянцев остаются только кратеры.

Сотрудники питомника, глядя на это, невольно подозревают, что копытные к ним приходят не обычные, а с высшим образованием: уж слишком тщательно все "перепроектировано". Увы, пока что специалистам остается лишь планировать восстановительные работы. Пресс-служба петербургского комблага

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга