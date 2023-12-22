Снижение смертности в Петербурге по сравнению с 2019 годом составило 3%

Около 75% общей смертности составили болезни системы кровообращения и новообразования.

В 2023 году в сравнении с 2019 годом смертность в Петербурге снизилась на 3%, сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, согласно информации от пресс-службы городского ведомства.

По словам главы комитета, в 2023 году распределение умерших по причинам смерти вернулось к привычной структуре после периода активной пандемии. Около 75% общей смертности составили болезни системы кровообращения и новообразования. В прошлом году также заметно снизилось количество смертей, связанных с травмами, отравлениями, другими внешними причинами, а также причинами, связанными с алкоголем и наркотиками.

Увеличение продолжительности жизни в Петербурге обусловлено комплексом факторов, включая специфические меры, направленные на снижение смертности от отдельных причин смерти, а также общее улучшение социально-экономической ситуации и увеличение объемов финансирования отрасли в городе. В комитете также отметили, что с 2019 года расходы на здравоохранение в Петербурге увеличились на 37,6%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге за время пандемии коронавируса построили шесть стационаров-трансформеров.

Фото: Telegram / Комздрав СПб