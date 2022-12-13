В Петербурге за время пандемии коронавируса построили шесть стационаров-трансформеров

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что на сегодняшний день число заболевших резко уменьшилось, тяжесть заболевания уже не так выражена, как ранее.

В мае 2023 года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавирусной инфекции. Как Северная столица справилась с пандемией, рассказал "Петербургский дневник".

Пандемия заставила перестроить едва ли не всю систему здравоохранения в Петербурге. И только совместная деятельность всех ведомств помогла развернуть 25 стационаров, экстренно создать обсерватор, позже – пункты для массовой вакцинации, вести мониторинг заболеваемости, отметили в Смольном.

Также Петербург первым ввел выплаты за счет регионального бюджета заболевшим коронавирусом медикам. Выплаты, которые сохранялись до мая 2022 года, получили около 36 тысяч человек, всего было выплачено более 11 миллиардов рублей.

В начале пандемии в городе было менее 10 лабораторий, способных проводить ПЦР-тестирование. Сейчас их 63. Помимо этого, в Петербурге построили шесть стационаров-трансформеров, которые при необходимости могут экстренно стать изолированными инфекционными больницами.

Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что на сегодняшний день число заболевших резко уменьшилось, тяжесть заболевания уже не так выражена, как ранее. Поэтому COVID-19 перестал восприниматься как нечто экстраординарное, и теперь петербуржцы относятся к заболеванию, как к обычному ОРВИ. При этом, не стоит забывать, что данный вирус уже не покинет нас и время от времени будет вызывать подъемы заболеваемости.

Ранее в больнице им. Раухфуса ввели карантин из-за кори.

Фото: Piter.tv