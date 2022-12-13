В больнице им. Раухфуса ввели карантин из-за кори

Учреждение приостановило плановую госпитализацию.

Детская больница им. К. А. Раухфуса в Петербурге объявила карантин. В учреждение привезли больного корью ребенка. Об этом сообщили в РБК со ссылкой на больницу.

Стационар временно не будет принимать плановых пациентов. Ограничения ввели с 13 мая. Они будут действовать до "особого распоряжения".

Посещать детей сможет только один взрослый член семьи. У него обязательно должна быть прививка от кори. Либо родитель может предъявить положительный тест на антитела.

Ранее на Piter.tv: Следком проведет проверку после инцидента с петербурженкой, несколько лет ходившей с иглой в животе.

Фото: Piter.tv