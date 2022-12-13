  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следком проведет проверку после инцидента с петербурженкой, несколько лет ходившей с иглой в животе
Сегодня, 17:31
140
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Следком проведет проверку после инцидента с петербурженкой, несколько лет ходившей с иглой в животе

0 0

Медики забыли инородный предмет в теле женщины после проведения операции.

Следком проводит проверку после обращения петербурженки, которая несколько лет жила с медицинской иглой в животе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

По словам заявительницы, медики забыли инородный предмет в ее теле после проведения операции. Инцидент произошел в городском роддоме.  Петербурженка много лет жаловалась врачам на боли, но специалисты разводили руками.

Председатель СК РФ Aлексaндр Бaстрыкин поручил руководителю ГСУ СК Российской Федерaции по Северной столице предстaвить доклaд о ходе доследственной проверки по фaкту этого инцидентa. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе на две недели перекроют две полосы.

Фото: Pxhere

Теги: бастрыкин, беременность, женщина с иглой в животе, полиция, следком
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии