Медики забыли инородный предмет в теле женщины после проведения операции.

Следком проводит проверку после обращения петербурженки, которая несколько лет жила с медицинской иглой в животе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заявительницы, медики забыли инородный предмет в ее теле после проведения операции. Инцидент произошел в городском роддоме. Петербурженка много лет жаловалась врачам на боли, но специалисты разводили руками.

Председатель СК РФ Aлексaндр Бaстрыкин поручил руководителю ГСУ СК Российской Федерaции по Северной столице предстaвить доклaд о ходе доследственной проверки по фaкту этого инцидентa. Подробности уточняются.

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