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На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе на две недели перекроют две полосы
Сегодня, 17:00
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На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе на две недели перекроют две полосы

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Дорожники будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия дороги.

С 16 мая п 28 мая перекроют проезд по двум полосам движения на внешней стороне кольцевой автодороги между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе. Ограничения будут действовать почти две недели. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожники будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия дороги. В связи с этим машины не смогут ездить по третьей и четвертой полосам движения. 

На первой и второй полосах введут ограничение скоростного режима. Максимальная скорость составит 50 км/ч. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. 

Как там уточнили, предупреждение о перекрытиях будет отображаться на информационных табло КАД. 

Ранее на Piter.tv: в этом году начнется ремонт Ленинского проспекта.

Фото: Pxhere

Теги: кад, мурманское шоссе, перекроют проезд, рябовское шоссе, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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