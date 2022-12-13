На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе на две недели перекроют две полосы

Дорожники будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия дороги.

С 16 мая п 28 мая перекроют проезд по двум полосам движения на внешней стороне кольцевой автодороги между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе. Ограничения будут действовать почти две недели. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожники будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия дороги. В связи с этим машины не смогут ездить по третьей и четвертой полосам движения.

На первой и второй полосах введут ограничение скоростного режима. Максимальная скорость составит 50 км/ч. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как там уточнили, предупреждение о перекрытиях будет отображаться на информационных табло КАД.

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Фото: Pxhere