Глава ВОЗ указал на необходимость реформы СБ ООН

Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что Совбез не справляется с кризисом на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности ООН не может достичь мира в секторе Газа, что доказывает необходимость его реформирования. Соответствующей информацией с представителями Совета Безопасности ООН поделился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на заседании, посвященном проблеме Ближнего Востока. Эксперт заметил, что если структура хочет оставаться авторитетной и актуальной на геополитической арене, то ее члены должны серьезно отнестись к вопросу модернизации.

Совет был создан для достижения мира и безопасности. Но этот кризис еще раз подчеркивает необходимость реформы Совета Безопасности <...>. Я уже давно придерживаюсь мнения, что СБ больше не служит той цели, ради которой он был создан. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

В настоящее время в Совбез входят 15 стран, из которых пятерка (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) являются постоянными членами. Остальные избираются в его состав на два года. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш упоминал о том, что большинство стран Всемирной организации признают необходимость реформирования Совета Безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил о том, Совбез ООН следует расширять не за счет западных государств, а за счет представителей Азии, Африки и Латинской Америки.

ВОЗ поставила в Газу 63 тонны медицинского оборудования.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)