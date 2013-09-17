ВОЗ поставила в Газу 63 тонны медицинского оборудования

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил гуманитарную ситуацию в палестинском анклаве.

Всемирная организация здравоохранения доставила 63 тонны медицинского оборудования и материалов в сектор Газа с 21 октября, однако это количество даже близко не отвечает нуждам мирного населения палестинского анклава в регионе. Соответствующей информацией с представителями Совета Безопасности ООН поделился генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на заседании, посвященном проблеме Ближнего Востока. Известно, что конвои отправляются на указанную территорию через контрольно-пропусной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

С тех пор мы доставили 63 метрические тонны специализированного медицинского оборудования и материалов, которые необходимы работникам сферы здравоохранения, чтобы спасать жизни, и больницам, которые расположены к северу от Вади-Газа. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Директор ВОЗ добавил, что только 650 из ожидаемых 10 тысяч грузовиков с гуманитарными грузами смогли доставить нужную местному населению помощь в сектор Газа, начиная с 21 октября.

ВОЗ заявила о 250 атаках на медицинские центры в секторе Газа с 7 октября.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)