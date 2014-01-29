ВОЗ заявила о 250 атаках на медицинские центры в секторе Газа с 7 октября

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о положении палестинского анклава.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил членам Совета Безопасности ООН о том, что с 7 октября центры здравоохранения в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан подверглись более чем 250 атакам со стороны еврейского государства. Такие сведения эксперт предоставил на заседании, посвященном гуманитарной проблеме Ближнего Востока. Эксперт добавил, что зарегистрировано 25 нападений на центры здравоохранения, расположенные на территории еврейского государства. Речь идет о местных больницах, клиниках, машинах скорой помощи, а также о пациентах.

На прошлой неделе ВОЗ задокументировала пять атак на пять больниц за один день. Всего за последние 48 часов четыре больницы были выведены из строя. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ заявил, что каждые 10 минут в секторе Газа гибнет один ребенок.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)