Глава ВОЗ заявил, что каждые 10 минут в секторе Газа гибнет один ребенок

Тедрос Аданом Гебрейесус оценил кризис в палестинском анклаве.

Один ребенок умирает в секторе Газа каждые десять минут. Соответствующей информацией с представителями Совета Безопасности ООН поделился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на заседании, посвященном проблеме Ближнего Востока. Эксперт добавил, что из собственных домов были вынуждены уйти полтора миллиона граждан. В настоящее время они пытаются найти себе убежище "где угодно". Однако до сих пор никто из них не находится в безопасности. Порядка 27 тысяч человек получили ранения, а многие пациенты - опасные для жизни травмы.

В секторе Газа убиты более 10 800 человек, почти 70% из них женщины и дети. В среднем в секторе Газа каждые 10 минут погибает один ребенок. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

В ВОЗ уточнили, что местные медицинские работники пытаются удовлетворить регулярные потребности более чем двух миллионов человек. Ежедневно на территории палестинского анклава рожают около 180 женщин.

Глава ВОЗ назвал неописуемой обстановку в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)