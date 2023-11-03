Глава ВОЗ назвал неописуемой обстановку в секторе Газа

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о кризисе в палестинском анклаве.

Врачи на территории сектора Газы вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии, а морги в палестинском анклаве переполнены погибшими. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами в Женеве сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Эксперт пояснил, что гуманитарная ситуация в регионе складывается просто неописуемая. Спикер заметил, что свыше 21 тысячи человек имеют ранения, а порядка 1,4 миллиона местного населения были вынуждено перемещены из своих домов.

Больницы забиты ранеными, лежащими в коридорах... тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены и существует риск распространения вспышек. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Глава ВОЗ подтвердил курс на полную ликвидацию полиомиелита.

Фото и видео: YouTube / World Health Organization (WHO)