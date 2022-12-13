Глава ВОЗ подтвердил курс на полную ликвидацию полиомиелита

Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал о борьбе с заболеванием в мире.

Всемирная организация здравоохранения и ее международные партнеры твердо привержены цели по полному искоренению такого заболевания как полиомиелит. Соответствующее заявление на торжественном мероприятии сделал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на проходящей в Женеве 76-й Всемирной ассамблее. Эксперт подчеркнул, что ранее было объявлено о завершении режима чрезвычайного режима для мира по коронавирусной инфекции, а также болезни mpox (новое наименование оспы обезьян).

ВОЗ и ее партнеры по-прежнему твердо привержены завершению работы по преданию полиомиелита истории...полиомиелит остается единственной официальной глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил коллегам о том, что в 2021 году на планете было зарегистрировано рекордно низкое число заразившихся диким полиовирусом. Речь идет о пяти инцидентах. В прошлом году фиксировался рост количеств пациентов: 20 случаев выявлено в Пакистане, два - в Афганистане и еще восемь - в Мозамбике. С начала 2023 года года пока выявлено только три случая заражения: один в Пакистане и два в Афганистане. Впервые три миллиона детей из Афганистана в прошлом году получили прививку от полиомиелита".

ВОЗ не исключает угрозу появления новой смертоносной пандемии.

Фото и видео: YouTube / Firstpost