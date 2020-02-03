В ВОЗ опасаются дискриминации из-за прививочных паспортов

В организации отметили, что дискриминации быть не должно.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве заявил, что использование паспортов вакцинации в некоторых странах не должно приводить к дискриминации людей, живущих в других государствах и столкнувшихся с нехваткой вакцин от коронавируса.

Некоторые страны и регионы ввели так называемые вакцинные сертификаты в отношении COVID-19. Я хочу пояснить, что очень важно, чтобы это не приводило к дискриминации в отношении тех людей и стран, у которых нет вакцин или же применяются определенные типы вакцин, - сказал он.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что в четверг, 1 июля, система выдачи европейских сертификатов о вакцинации начала действовать во всех 27 странах ЕС. Паспорта ввели, чтобы упростить гражданам перемещение внутри ЕС. Документ выдается в виде QR-кода, использовать его можно также при помощи смартфона.

Ранее мы писали, что в Москве стартовала повторная вакцинация от коронавируса. Сделать ее могут люди, которые прививались более полугода назад.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)