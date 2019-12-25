В Москве началась повторная вакцинация от COVID-19

В российской столице с 1 июля началась повторная вакцинация населения от коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
Согласно опубликованным данным, процесс ревакцинации проходит в 20 пунктах препаратами "Спутник V" и "Спутник Лайт". Повторную прививку поставят тем москвичам, которые вакцинировались первым компонентом препарата более шести месяцев назад.
Сообщается, что горожане сами смогут выбрать любую вакцину их тех, что доступны в пунктах, независимо от того, каким препаратом была осуществлена вакцинация в первый раз.
Кроме того, с 5 июля текущего года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках российской столицы.
Ранее глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, почему сорвалась вакцинация от COVID-19 в России. По его словам, причина этого - самоуспокоенность современной молодежи.
Фото: pixabay.com
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