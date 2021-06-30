Глава РФ оценил позицию диссидентов-антипрививочников.

Российский президент Владимир Путин призвал россиян прислушиваться к специалистам в вопросах вакцинации коронавируса, а не верить слухам, ходящим по стране. Об этом глава государства сообщил журналистам во время прямой линии. Политик заметил, что не только по России, но и в мире всегда были и есть диссиденты-антипрививочники. При этом глава страны уточнил, что нельзя забывать о том, что заражение может протекать в тяжелой форме, а также иметь отдаленные последствия. Путин считает, что это "еще хуже".

Всегда есть и были люди, которые считают, что вообще не нужно делать никаких прививок. Таких людей много - диссиденты антипрививочные. Их достаточно много - и у нас в стране, и за границей. Владимир Путин, президент РФ

Президент посоветовал согражданам слушать профессионалов, а не верить людям, которые мало что понимают в вопросе вакцинации.

Путин: власти выделят серьезные средства на создание системы реабилитации после ковида.



