Ранее контрольно-счетная палата не нашла оснований для работы отделений хронических вирусных инфекций.

В четверг, 24 января, в петербургских аптеках возобновили выдачу лекарств горожанам с ВИЧ. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Ранее контрольно-счетная палата не нашла оснований для работы отделений хронических вирусных инфекций.

Решение, которое принял Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями опираясь на вывод Контроль-счетной палаты, не в коем случае не повлияет на процесс выдачи антиретровирусных препаратов ВИЧ-инфицированным пациентам, которые будут продолжать выдаваться в тех же поликлиниках, которых выдавалось и ранее. Более того, мы предполагаем расширить сеть кабинетов этой практики на территории каждой поликлиники где есть прикрепленный больной этим видом заболевания отметила она

Кроме того, Митянина поручила Комитету по здравоохранению усилить контроль за обеспечением ВИЧ-инфицированных пациентов, которые получают антиретровирусные препараты на дому, а также подготовить ряд дополнительных нормативно-правовых документов с целью хранения и выдачи антиретровирусных препаратов из отделений хронических вирусных инфекций районных поликлиник.

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