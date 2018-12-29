Россиянам предложили поголодать в память о блокаде Ленинграда

Депутат Госдумы уверен, что это поможет понять эмоциональное состояние блокадников.

Депутат Государственной думы Ильдар Бикбаев предложил россиянам прожить 27 января, день снятия блокады Ленинграда, съев всего лишь 125 грамм хлеба. По мнению парламентария, только так можно понять эмоциональное состояние людей, испытавших на себе все тягости этого трагичного времени. Об этом пишут российские СМИ.

В свою очередь актер и певец Михаил Боярский заявил, что "память о блокаде — не в желудке". По мнению артиста, эксперименты над своим организмом ни к чему хорошему не приведут, пишет Daily Storm.

Давайте тогда попросим друг друга расстрелять или повесить, чтобы полностью ощутить, например, состояние Зои Космодемьянской! Что за глупости! Михаил Боярский

Отметим, что к 75-летию со дня снятия блокады в Бирске испекли более 12 тысяч порций хлеба по блокадному рецепту. 27 января Ильдар Бикбаев приедет в Петербург и будет раздавать по 125 грамм этого хлеба в Пискаревском мемориальном комплексе, в музее хлеба, а также передаст его руководству Северной столицы.

Ранее мы писали, что репетиция парада в честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда попала на видео.

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