На фасаде дома, где в годы блокады раздавали хлеб, повесят мемориальную доску

В Петербурге на фасаде дома №29 на Каменноостровском проспекте, где в годы блокады работала булочная, повесят мемориальную доску. Об этом сообщила пресс-служба РО "Справедливая Россия".
Жители осажденного города могли получить в этой булочной 125 г хлеба в день. Для многих это было единственным источником пропитания.
"Чем была булочная для ленинградцев в блокадные годы — до конца понимают только свидетели тех страшных и трагических событий", - отметила глава Санкт-Петербургского отделения партии Марина Шишкина.
На данный момент администрация Петроградского района начала собирать необходимые для установки мемориала документы. Их передадут в Комитет по культуре Петербурга.
Ранее Беглов поручил отремонтировать дом, где жила Ольга Берггольц.
Фото: pixabay.com
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