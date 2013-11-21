На фасаде дома, где в годы блокады раздавали хлеб, повесят мемориальную доску

Жители осажденного города получали 125 г хлеба в день, для многих это было единственным источником пропитания.

В Петербурге на фасаде дома №29 на Каменноостровском проспекте, где в годы блокады работала булочная, повесят мемориальную доску. Об этом сообщила пресс-служба РО "Справедливая Россия".

Жители осажденного города могли получить в этой булочной 125 г хлеба в день. Для многих это было единственным источником пропитания.

"Чем была булочная для ленинградцев в блокадные годы — до конца понимают только свидетели тех страшных и трагических событий", - отметила глава Санкт-Петербургского отделения партии Марина Шишкина.

На данный момент администрация Петроградского района начала собирать необходимые для установки мемориала документы. Их передадут в Комитет по культуре Петербурга.

Ранее Беглов поручил отремонтировать дом, где жила Ольга Берггольц.

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