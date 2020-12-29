Беглов поручил отремонтировать дом, где жила Ольга Берггольц

На доме есть мемориальная доска.

Александр Беглов поручил провести ремонт балконов и фасада дома на улице Рубинштейна, в котором жила поэт Ольга Берггольц. Об этом он сказал на встрече с членами Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", передала пресс-служба Смольного.

Ольга Берггольц жила в доме №7 на улице Рубинштейна с 1932 по 1943 год. Дом был построен специально для инженеров и писателей. Здание в стиле раннего конструктивизма называют "слезой социализма".

Также градоначальник рассказал, что Северная столица продолжает сотрудничество с городами, регионами России и странами СНГ, куда эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Город проводит консультации для того, чтобы и там создали филиалы блокадного музея или блокадной экспозиции.

Членами организации "Жители блокадного Ленинграда" являются более 40 тыс. человек. Вице-губернатор Олег Эргашев пообещал проконтролировать медицинское обслуживание и вакцинацию блокадников от COVID-19.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что еще город делает для сохранения памяти о блокаде Ленинграда.

Фото: citywalls.ru