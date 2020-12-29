Петербург продолжает работу по сохранению памяти о блокаде

Идет работа по установке памятных табличек и созданию экспозиций на производствах, работающих в годы войны.

Губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с членами организации "Жители блокадного Ленинграда" рассказал о работе по сохранению памяти о блокаде. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

По словам градоначальника, 27 января, в День Ленинградской Победы, будет отмечаться 75-летие официального открытия Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. В прошлом году город выкупил у Минобороны России дополнительные площадки для музея в Соляном переулке.

На данный момент ведутся переговоры с собственниками зданий по установке памятных табличек о блокадных событиях. Также идет работа по созданию экспозиций на производствах, которые работали в годы войны. Одну из них уже открыли на заводе "Каравай", где выпекался блокадный хлеб. В планах установить в Петербурге памятник "Блокадному учителю".

Кроме того, в городе ведется большая работа по оцифровке аудиозаписей периода блокады. Голоса Ольги Берггольц, Георгия Жукова и Леонида Говорова, звуки блокадного города будут доступны для широкого прослушивания.

Ранее мы публиковали план мероприятий, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: gov.spb.ru