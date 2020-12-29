План мероприятий, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Большинство мероприятий, в том числе торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на мемориалах и кладбищах пройдут в сокращенных форматах или в режиме онлайн.

В январе в Санкт‑Петербурге запланировано 115 мероприятий, посвященных 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Большинство мероприятий, в том числе торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на мемориалах и кладбищах пройдут в сокращенных форматах или в режиме онлайн.

Мероприятия в честь снятия блокады Лениграда

- На Синявинских высотах 23 января с 9:00 до 17:00 "Дзержинец" проведет ежегодную экскурсию по местам боевой славы. Участники совершат 35-й лыжный поход по памятным местам битвы за Ленинград, им расскажут о боевых действиях, проходивших на территории в период Великой Отечественной войны.

Маршрут: Храм св.Александра Невского (ст. Апраксин) – урочище Тортолово – Двор Охраны – урочище Гонтовая липка - роща "Круглая" – рабочий поселок №7 – мемориал "Синявинские высоты".

Предварительная запись по номеру телефона: +7 (931) 394-54-36 обязательна.

- "Дзержинец" 26 января в 16:00 проведет телемост на интернет-платформе ZOOM, участниками которого станут воспитанники детских домов Санкт-Петербурга и ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Воспитанники также подготовят подарки и поздравят ветерана, подарки ветерану доставят Волонтеры Победы Санкт-Петербурга.

- С 26 по 27 января добровольцы передадут 1000 Лент Ленинградской Победы с гуманитарными наборами, в рамках акции #МыВместе.

- В 9:30 27 января состоится торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" (Невский пр., д. 14).

- Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоятся 27 января в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище; на Серафимовском кладбище; на площади Победы; у Триумфальной Арки Победы (г. Красное Село, пл. Воинской славы); на Смоленском мемориальном кладбище; на Невском мемориальном кладбище "Журавли"; к Мемориалу "Малая Пискаревка" Красная Слобода. В 12:00 цветы возложат на на Ново-Волковском кладбище; в 12:15 на Богословском кладбище.

- В этот день в Петербурге будут гореть факелы на Ростральных колоннах с 10:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

- В 12:00 будет совершен памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

- В 15:00 состоится праздничный концерт, посвященный 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (БКЗ "Октябрьский", Лиговский пр., д. 6).

- С 15:00 до 20:00 во дворе Государственной академической капеллы (наб. реки Мойки, 20) пройдет акция "900 дней и ночей". Каждые полчаса зрителей будет ждать светозвуковое представление, которое погрузит их в атмосферу военного города того времени. На фасаде Капеллы будут демонстрироваться кадры кинохроники, которые перенесут петербуржцев в осаждённый Ленинград. Зрители увидят воздушную тревогу, авиационные бомбардировки, бои за освобождение города, слёзы и радость людей, доживших до этого дня.

Там же молодые ребята-реконструкторы клуба "Хоругвь", представители общероссийского общественного объединения "Росрекон", расскажут зрителям о войне и продемонстрируют предметы быта и оружие Великой Отечественной войны. Также на мероприятии любой желающий сможет принять участие в акции "Судьба солдата", которая посвящена поиску, информации о погибших и пропавших без вести участников битвы за Ленинград.

"Дзержинец" 27 января в 16:00 на своей странице "ВКонтакте" проведет онлайн интервью с жительницей блокадного Ленинграда в рамках Урока мужества, посвященного полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

В 20:00 27 января у каждого километрового столба до мемориала "Разорванное кольцо" зажжется свеча памяти. Огонь 44 свечей зажжется автомобилистами и на Площади Победы. Свеча будет гореть ровно 15 минут. В 21:00 на "Разорванном кольце" на Ладожском озере соберутся все участники мероприятия, почтут память ленинградцев минутой молчания и дальним светом автомобильных фар осветят направления, в котором проходила Дорога жизни по льду Ладожского озера.

Фото: Piter.tv

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