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В Петербурге сегодня откроется выставка "Георгий Энгельке: Растревоженная память"
Сегодня, 9:36
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В Петербурге сегодня откроется выставка "Георгий Энгельке: Растревоженная память"

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Выставка появится в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Сегодня, 14 июня, в Петербурге откроется выставка "Георгий Энгельке: Растревоженная память". На экспозиции будут представлены авторские работы на тему блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Выставка откроется в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Она расположится в выставочном зале №2. Открытие запланировано на 17:00. Увидеть экспонаты можно до 22 июля. Вход по билетам в музей.

Художник создавал панно, в которых красками служил только один материал — соломка. Процесс воплощения художественного замысла очень трудоёмкий: нужно не только выбрать подходящую солому, но и правильно её распарить, наклеить, а в завершении пройтись утюгом. 

Пресс-служба правительства Петербурга

Ранее мы писали, что в Петербурге открылась интерактивная выставка "Сказка о царе Салтане".

Фото: Telegram / Правительство Петербурга

 

Теги: блокада, выставка, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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