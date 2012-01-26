В Петербурге сегодня откроется выставка "Георгий Энгельке: Растревоженная память"

Выставка появится в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Сегодня, 14 июня, в Петербурге откроется выставка "Георгий Энгельке: Растревоженная память". На экспозиции будут представлены авторские работы на тему блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Выставка откроется в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Она расположится в выставочном зале №2. Открытие запланировано на 17:00. Увидеть экспонаты можно до 22 июля. Вход по билетам в музей.

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Фото: Telegram / Правительство Петербурга