В Музее "Дорога жизни" рассказали о планах в год 75-летия снятия блокады

В комплексе появятся не только новые экспонаты, но и собственный пирс, который свяжет мыс Осиновец с деревней Кобона.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. Все это время единственным спасением для осажденных была "Дорога жизни". 27 января 1944 года блокада была полностью снята. В память о подвигах ленинградцев в 1975 года на берегу Ладожского озера был открыт музей.

После масштабной реконструкции, закончившейся в начале 2018 года, музей продолжает деятельность по поиску и сохранению исторических данных о блокаде и работе "Дороги жизни".

К 75-летию полного освобождения от блокады в уникальном комплексе рассказали о планах развития на 2019 год:

Музей существует до тех пор, пока имеет планы дальнейшего развития и дальнейшего расширения. Такие планы у нас еще есть. Что касается территории, руководством Всеволожского района принято решение передать нам четверть гектара земли, который находится напротив нашего музея. На нем мы планируем в этом и следующем году закончить строительство некого объекта, который будет представлять партизанскую деревню. Руслан Нехай, директор Центрального военно-морского музея

В деревне представят опорный пункт, который защищал мыс Осиновец во время работы "Дороги жизни". Также в этом году Военно-морской флот передаст музею блокады в качестве экспонатов старинное вооружение.

ГлавнойКонечно, в наш музей сейчас можно только приезжать, но мы хотим, чтобы можно было приходить сюда на катерах и теплоходах. Тем более на расстоянии прямой видимости находится фарватер, по которому идут корабли на Кижи и другие направления. Мы хотим, чтобы эти корабли заходили к нам целью сотрудники комплекса считают создание водного сообщения: Руслан Нехай, директор Центрального военно-морского музея

Первый водный транспорт запустят от деревни Кобона:

Мы планируем на том конце, где находится крупнокалиберная артиллерия сделать полумесяцем пирс, который с одной стороны будет прикрывать береговую линию, здесь очень большие проблемы с защитой берега от волн, и будет служить причалом для кораблей, которые будут приходить сюда из Санкт-Петербурга Руслан Нехай, директор Центрального военно-морского музея

Посетители смогут пройти на теплоходе от Кобоны и обратно по маршруту "Дороги жизни". Также на сегодняшний день ведется обсуждение создания и воздушных маршрутов между историческими объектами.

Напомним, что в память о героях Ленинграда 27 января состоится ежегодный зимний марафон "Дорога жизни".

Видео, фото: Piter.tv