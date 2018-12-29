Репетиция парада в честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда попала на видео

Торжественное событие состоится 27 января на Дворцовой площади.

Утром 24 января на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада в честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На записи можно увидеть военных, выстроившихся в ровные шеренги. На фоне звучит голос ведущего, объявляющего части и подразделения.

Напомним, парад в честь 75-летия со дня снятия блокады Ленинграда состоится 27 января. Он будет состоять из двух частей: пешей и с использованием боевой техники.

Ранее мы писали, что "Водоканал" установит более 40 туалетов на Дворцовой площади в день парада.

Видео: Piter.TV