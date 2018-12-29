"Водоканал" установит более 40 туалетов на Дворцовой площади в день парада

Для местных жителей на врем празднования увеличат количество биокабинок на улицах.

Специалисты ГУП "Водоканала" установят дополнительные биотуалеты для петербуржцев, которые планируют на улице отмечать 75-летие освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщает пресс-служба организации.

По сведениям сотрудников компании, на проспекте Мечникова будут установлены пять кабинок. Они будут работать с половины десятого утра до двух часов дня 26 января, Столько же кабинок оборудуют на проспекте Непокоренных, около входа на Пискаревское кладбище, а также за мемориалом "Мать-Родина".

Также с 25 по 26 число на Манежной площади установят 22 биотуалета. С 12 до 19 часов гости "Улицы жизни" смогут воспользоваться санитарно-гигиеническими удобствами.

С утра 27 декабря на Дворцовой начнут эксплуатировать 43 передвижных туалета на время проведения парада, а также проекта "Салют над Ленинградом". Кабинки расположат у трибунного комплекса, вдоль Зимнего дворца, по Большой Морской улице и у арки Главного штаба.

Фото: Piter.tv